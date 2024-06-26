"Родная моя, я вернулся": первые самые чувствительные звонки своим родным после плена

В Украину 25 июня вернулись военные в рамках большого обмена с РФ. Домой приехали 90 защитников. В Сети уже разлетелись щемящие видео с кадрами возвращения украинцев.
Украинские защитники уже смогли позвонить своим родным и впервые услышать голос близких людей за долгое время пребывания в российском плену.
"Алло, родная моя, родная моя мать! Мамочка, я дома!" - сказал один военный дрожащим голосом.видео дня
Другой защитник переживал за состояние своей мамы и постоянно повторял, что ей не следует переживать, ведь ее сын уже дома, как и обещал.
"Мама, я дома! Я уже в Украине! Мама, не переживай! Я выходил утром на мобилизацию и говорил, что вернусь! Мама, я вернулся!" - сказал защитник.
Смотрите видео о возвращении украинских военных из российского плена:
Обмен пленными 25 июня
Из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
"Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал Ермак.
Также сообщается, что в целом Украине удалось вернуть уже 3300 наших людей из российского плена.
Председатель ОП Андрей Ермак и представитель ГУР Андрей Юсов анонсировали новый обмен пленными. По их данным, возвращение наших защитников из российского плена может состояться уже через несколько дней.
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