"Ждем продолжения": Ермак намекнул на еще один обмен пленными в ближайшее время

В Украине 25 июня состоялся обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 90 защитников.

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Скоро может состояться новый обмен пленными / Колаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец

Вечером 25 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Из вражеского плена удалось вернуть 90 украинских защитников. Однако это не конец и скоро может состояться новый обмен. На это намекнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Замечательный день... В ближайшее время ждем продолжения", - написал Ермак.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что операция по обмену военнопленными еще продолжается. Еще один обмен может состояться уже в ближайшие дни.

видео дня

"Даже если Красный крест кого-то не увидел по каким-то причинам, то реестры Координационного штаба и Национального информационного бюро, информация СБУ учитывают и собирают всю информацию", - отметил он.

Смотрите видео о еще одном обмене пленными:

Скоро может состояться новый обмен пленными / фото: скриншот

Обмен пленными 25 июня

Из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

"Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал Ермак.

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