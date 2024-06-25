"Ждем продолжения": Ермак намекнул на еще один обмен пленными в ближайшее время

В Украине 25 июня состоялся обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 90 защитников.
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Вечером 25 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Из вражеского плена удалось вернуть 90 украинских защитников. Однако это не конец и скоро может состояться новый обмен. На это намекнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Замечательный день... В ближайшее время ждем продолжения", - написал Ермак.
Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что операция по обмену военнопленными еще продолжается. Еще один обмен может состояться уже в ближайшие дни.
видео дня
"Даже если Красный крест кого-то не увидел по каким-то причинам, то реестры Координационного штаба и Национального информационного бюро, информация СБУ учитывают и собирают всю информацию", - отметил он.
Смотрите видео о еще одном обмене пленными:
Обмен пленными 25 июня
Из российского плена вернулись 90 наших защитников. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
"Среди них - 52 защитники Азовстали, пленные с ЧАЭС... Это важный обмен. Ключевое для нас - вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом. Задача от Президента - вернуть всех. Спасибо нашей команде за работу. Благодарен ОАЭ за содействие обмену. Вернем всех", - написал Ермак.
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Андрей Ермак
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Андрей Ермак
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Владимир Зеленский
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: КШППВ
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
Украина вернула из российского плена 90 защитников фото: Дмитрий Лубинец
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