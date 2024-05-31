"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в плену

Из 2-летнего российского плена 31 марта вернулась молодая украинская следовательница из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Возвращаясь домой, она прочитала стихотворение, которое написала в плену, посвящая своей любимой маме. Чувственное видео уже разлетелось в Сети.
"Я так хочу до тебе, мамо, розказати, як було мені там.
Як по очах твоїм сумувала, як бажала покінчити з життям.видео дня
Як терпіла всю біль та муку, як тремтіла від страху.
Як від кожного крику та стуку забувала навіть ім'я.
Як просила його допомоги, а він дарував мені сили щодня.
Як постійно збиралась в дорогу, але завжди була не я.
Нема в мене слів, щоб передати страждання.
Немає і віри, що скінчиться все.
Нема в мене сили терпіти знущання.
Немає надії, що Україна спасе.
Може повернусь до тебе, мамо?
Ні! Я повернусь до тебе! Чуєш?
Я прийду на світанку під ранок,
В серці своєму мене відчуєш.
Закричу, що я вільна назавжди,
Що сумувала за татком, за домом.
Мамо, я пам'ятатиму завжди,
Що цей жах зветься "рускім" полоном."
Смотрите видео о стихотворении Марьяны Чечелюк:
Что известно о Марьяне Чечелюк?
Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах.
Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных.
С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь".
1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке.
31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.
Обмен военнопленными - последние новости
Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.
В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.
Другие новости:
- "Били током по гениталиям": ветеран АТО рассказал о страшных пытках в плену у оккупантов
- "В комнате лежали гениталии, глаза, срезанная кожа": украинский военный о российском плену
- Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред