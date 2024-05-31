"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в плену

Молодая украинская следователь Марьяна Чечелюк вернулась из 2-летнего российского плена.

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Марьяна Чечелюк прочитала стихотворение, написанное в плену / Колаж: Главред, фото: Юлия Приймак, Владимир Зеленский

Из 2-летнего российского плена 31 марта вернулась молодая украинская следовательница из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Возвращаясь домой, она прочитала стихотворение, которое написала в плену, посвящая своей любимой маме. Чувственное видео уже разлетелось в Сети.

"Я так хочу до тебе, мамо, розказати, як було мені там. Як по очах твоїм сумувала, як бажала покінчити з життям. видео дня Як терпіла всю біль та муку, як тремтіла від страху. Як від кожного крику та стуку забувала навіть ім'я. Як просила його допомоги, а він дарував мені сили щодня. Як постійно збиралась в дорогу, але завжди була не я. Нема в мене слів, щоб передати страждання. Немає і віри, що скінчиться все. Нема в мене сили терпіти знущання. Немає надії, що Україна спасе. Може повернусь до тебе, мамо? Ні! Я повернусь до тебе! Чуєш? Я прийду на світанку під ранок, В серці своєму мене відчуєш. Закричу, що я вільна назавжди, Що сумувала за татком, за домом. Мамо, я пам'ятатиму завжди, Що цей жах зветься "рускім" полоном."

Смотрите видео о стихотворении Марьяны Чечелюк:

Марьяна Чечелюк / фото: скриншот

Что известно о Марьяне Чечелюк? Марьяна Чечелюк - следователь из Мариуполя, которая в мае 2022 года попала в российский плен вместе с младшей сестрой Алиной. На тот момент 15-летнюю сестру отдали родителям, а Марьяну отправили в тюрьму из-за ее работы в правоохранительных органах. Марьяна Чечелюк родилась в Мариуполе. После окончания школы она училась в Харьковской полицейской академии. В родном городе она поступила в полицейскую школу, после чего стала следователем в Октябрьском районе Мариуполя. Свои обязанности она выполняла около года. До полномасштабного вторжения девушка была зооволонтером, кормила уличных животных. С 24 февраля 2022 года семья планировала уехать из Мариуполя, но оккупанты быстро окружили город, разбили дороги и расстреливали машины с гражданскими. 30 марта из-за обстрела "Градами" сгорела многоэтажка на проспекте Победы (Левобережный район Мариуполя), в которой жила семья. Сначала семья скрывалась в Доме культуры вместе с другими гражданскими. Впоследствии девушки пошли на "Азовсталь". 1 мая Алина и Марьяна пытались эвакуироваться по "зеленому коридору". Алину родителям удалось забрать в тот же день. Старшую сестру во время прохождения "фильтрации" забрали представители ФСБ и отвезли в тюрьму в Донецке. 31 мая 2024 года Марьяна Чечелюк вернулась из российского плена.

Обмен военнопленными - последние новости

Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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