Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена

Российские оккупанты пытали украинских защитников в плену, они вернулись в ужасном состоянии.

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Что известно о состоянии украинских защитников, которые вернулись из плена / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)

Украина вернула домой 75 защитников, которые находились в российском плену. Среди них было и 7 пограничников, которые проходили службу в Донецком и Измаильском пограничных отрядах. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В Сети появились фото защитников, которые вернулись из российского плена в ужасном состоянии.

"Кадры, которые трогают до слез... Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый, кто рядом, пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - написали пограничники. видео дня

На кадрах, которые опубликовала Госпогранслужба, видно максимально истощенные тела защитников. На худых телах видны даже следы избиений.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что украинские защитники вернулись из российского плена в тяжелом состоянии. Оккупанты постоянно подвергали защитников пыткам. Они похудели на десятки килограммов, нуждаются в реабилитации и лечении.

Смотрите видео о возвращении украинцев из российского плена 31 мая:

обмен пленными / фото: скриншот

Обмен военнопленными - последние новости

Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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