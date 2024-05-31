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Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из плена

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2024, 21:53
481
Российские оккупанты пытали украинских защитников в плену, они вернулись в ужасном состоянии.
обмен пленными
Что известно о состоянии украинских защитников, которые вернулись из плена / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)

Украина вернула домой 75 защитников, которые находились в российском плену. Среди них было и 7 пограничников, которые проходили службу в Донецком и Измаильском пограничных отрядах. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В Сети появились фото защитников, которые вернулись из российского плена в ужасном состоянии.

"Кадры, которые трогают до слез... Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый, кто рядом, пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - написали пограничники.

видео дня

На кадрах, которые опубликовала Госпогранслужба, видно максимально истощенные тела защитников. На худых телах видны даже следы избиений.

  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)
  • Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая
    Возвращение украинских пограничников из российского плена 31 мая фото: Госпогранслужба (Маркиян Лысейко)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что украинские защитники вернулись из российского плена в тяжелом состоянии. Оккупанты постоянно подвергали защитников пыткам. Они похудели на десятки килограммов, нуждаются в реабилитации и лечении.

Смотрите видео о возвращении украинцев из российского плена 31 мая:

обмен пленными
обмен пленными / фото: скриншот

Обмен военнопленными - последние новости

Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными
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