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"Людей нужно вернуть": Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2024, 23:35
Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.
Владимир Зеленский, боец ВСУ после плена
Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла не только о ситуации на фронте, но и о военнопленных. Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения.

На Ставке заслушали доклад о ситуации на основных направлениях на фронте. Также обсуждался вопрос о поставках необходимого Украине оружия.

Кроме этого заслушивались доклады, которые касаются переговоров по освобождению военнопленных украинцев.

видео дня

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - сказал Зеленский.

Что известно о пленных и пропавших без вести

Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Напомним, из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

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