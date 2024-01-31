Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленных

Украина и РФ осуществили крупный обмен военнопленными. Из вражеского плена вернулись 207 украинцев. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим. Сейчас - очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко - молодцы", - написал Владимир Зеленский.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сегодня, 31 января, состоялся уже 50-й обмен пленными.
"Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих отцов, сыновей, братьев. Далее у возвращенных воинов - теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация", - написал он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что среди освобожденных из плена украинцев есть воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции. Домой вернулись защитники, которые обороняли Мариуполь, были на "Азовстали", острове Змеиный. Среди освобожденных и те, кто воевал в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Херсонской и Сумской областях.
"Это второй крупный обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента - вернуть всех. Я благодарен Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за работу. У нас большая миссия, еще много наших людей остаются в плену, работаем над тем, чтобы они были дома. Спасибо родственникам за терпение и совместную работу. Спасибо каждому, кто дождался и вернулся. Украинцы - высшая ценность", - написал Ермак.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что в Украину вернулись:
- 95 бойцов ВСУ,
- 56 нацгвардейцев,
- 26 пограничников,
- 26 воинов теробороны,
- 1 представитель Нацполиции.
180 освобожденных из плена украинцев были в рядовом и сержантском составе, 27 - офицеры.
По меньшей мере 36 пленных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из освобожденных Оборонцев уже исполнился 61 год, а самому молодому скоро будет только 21.
Обмен пленными
Напомним, 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Это был крайним обмен. В Украину вернулись защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Этот обмен был одним из самых больших с начала полномасштабного вторжения.
Новый обмен пленными должен был состояться 24 января. Однако в этот день упал российский самолет Ил-76 и на фоне это начали распространяться слухи о том, что на его борту могли быть украинские военнопленные. В то же время никаких официальных подтверждений этого не было.
29 января в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что этот обмен может состояться уже в ближайшее время.
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