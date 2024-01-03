Плакали и обнимались: из российского плена вернулись 230 украинских военных

В Украину вернулись защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие.

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В Украину вернулись 230 украинских военных из российского плена / Коллаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, t.me/V_Zelenskiy_official

В Украину из российского плена вернулись 230 украинских военных. Все они истощены, но счастливы, потому что уже находятся на родной земле. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

3 января в Украину вернулись 225 мужчин и пять женщин:

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130 бойцов ВСУ (ТрО - 14, ВМС - 14);

55 бойцов Нацгвардии;

38 пограничников;

1 сотрудник Нацполиции;

6 гражданских.

"К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена 3 января:

В Украину вернулись 230 украинских военных из российского плена / фото: скриншот

Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания. Наконец увидят своих родных и близких семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена 3 января:

В Украину вернулись 230 украинских военных из российского плена / фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал возвращение украинских военных и гражданских.

"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", - написал Зеленский.

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