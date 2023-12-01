Били и морили голодом: стали известны имена палачей, что издевались над пленными в Еленовке

Журналисты узнали имена коллаборантов и российских оккупантов, пытавших украинских военнопленных в тюрьме в Еленовке Донецкой области.

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Стали известны имена палачей, издевавшихся над пленными в Еленовке/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео Kyiv Independent

В тюрьме в Еленовке в Донецкой области подвергались пыткам до 90% украинских военнопленных и похищенных гражданских, которые туда попадали. Над пленными издевались как российские оккупанты, так и коллаборанты, которые сотрудничали с захватчиками.

Журналистам издания Kyiv Independent удалось установить имена части палачей, которые издевались над пленными. Результатом расследования, которое длилось полгода, стал документальный фильм "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці" (английское название "Inside a prison where Russia tortured Ukrainian POWs").

Еще до полномасштабного вторжения территорию местной тюрьмы в оккупированной Еленовке использовали боевики так называемой "ДНР". Но через несколько месяцев после того, как страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, "работников" колонии почти полностью заменили на граждан РФ.

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Журналисты определили ряд лиц, которые могли быть причастны к пыткам украинских военнопленных и похищенных гражданских. Фото этих лиц, которые удалось найти в соцсетях, они показали бывшим узникам Еленовки, которые уже вернулись домой в результате обмена. Военные узнали, что среди надзирателей были:

Кирилл Шакуров из Горловки, который когда-то работал в украинской пенитенциарной системе;

начальник тюрьмы Сергей Евсюков (экс-сотрудник правоохранительных органов Украины);

помощник начальника тюрьмы Артем Потапчук;

начальник оперотдела тюрьмы Вячеслав Якурнов;

первый заместитель начальника тюрьмы Дмитрий Неелов;

надзиратели Василий Бакалинский (еще один бывший гражданин Украины) и Юрий Дмитренко из Горловки (напарник Шакурова).

Также из расследования следует, что, вероятно, работой лагеря для военнопленных в Еленовке руководил первый заместитель председателя московского отделения Федеральной службы исполнения наказаний России Кирилл Попов.

Украинские военные, вернувшиеся из плена, рассказали, что им пришлось там пережить. Оккупанты сгоняли до полусотни человек в одну камеру, у которой было так сыро, что даже поцвели стены. Захватчики избивали защитников Украины, морили их голодом, давали пить техническую воду и не оказывали медицинской помощи больным и раненым.

В целом пытки пережили до 90% военнопленных, которые попадали в Еленовку.

Напомним, 29 июля 2022 года российские оккупанты устроили теракт в колонии в Еленовке. Захватчики устроили взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военных. В частности, там были защитники Мариуполя, среди которых – бойцы полка "Азов". В Оофисе генпрокурора рассказали, что гибель около 50 украинских военнопленных в колонии в Еленовке вызвал, вероятно, взрыв термобарического боеприпаса.

Война в Украине

Раньше в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом. На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о любых достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может переломить ход войны, и назвал способ. Объемов оружия, которые Украина сейчас производит, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с агрессором Россией, считает Зеленский.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что следующий год будет невероятно сложным. По его словам, на фронте российско-украинской войны еще некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задача выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий.

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