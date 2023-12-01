УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Били и морили голодом: стали известны имена палачей, что издевались над пленными в Еленовке

Алёна Воронина
1 декабря 2023, 21:17
Журналисты узнали имена коллаборантов и российских оккупантов, пытавших украинских военнопленных в тюрьме в Еленовке Донецкой области.
Колонния в Еленовке
Стали известны имена палачей, издевавшихся над пленными в Еленовке/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео Kyiv Independent

В тюрьме в Еленовке в Донецкой области подвергались пыткам до 90% украинских военнопленных и похищенных гражданских, которые туда попадали. Над пленными издевались как российские оккупанты, так и коллаборанты, которые сотрудничали с захватчиками.

Журналистам издания Kyiv Independent удалось установить имена части палачей, которые издевались над пленными. Результатом расследования, которое длилось полгода, стал документальный фильм "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці" (английское название "Inside a prison where Russia tortured Ukrainian POWs").

Еще до полномасштабного вторжения территорию местной тюрьмы в оккупированной Еленовке использовали боевики так называемой "ДНР". Но через несколько месяцев после того, как страна-агрессор Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, "работников" колонии почти полностью заменили на граждан РФ.

видео дня

Журналисты определили ряд лиц, которые могли быть причастны к пыткам украинских военнопленных и похищенных гражданских. Фото этих лиц, которые удалось найти в соцсетях, они показали бывшим узникам Еленовки, которые уже вернулись домой в результате обмена. Военные узнали, что среди надзирателей были:

  • Кирилл Шакуров из Горловки, который когда-то работал в украинской пенитенциарной системе;
  • начальник тюрьмы Сергей Евсюков (экс-сотрудник правоохранительных органов Украины);
  • помощник начальника тюрьмы Артем Потапчук;
  • начальник оперотдела тюрьмы Вячеслав Якурнов;
  • первый заместитель начальника тюрьмы Дмитрий Неелов;
  • надзиратели Василий Бакалинский (еще один бывший гражданин Украины) и Юрий Дмитренко из Горловки (напарник Шакурова).

Также из расследования следует, что, вероятно, работой лагеря для военнопленных в Еленовке руководил первый заместитель председателя московского отделения Федеральной службы исполнения наказаний России Кирилл Попов.

Украинские военные, вернувшиеся из плена, рассказали, что им пришлось там пережить. Оккупанты сгоняли до полусотни человек в одну камеру, у которой было так сыро, что даже поцвели стены. Захватчики избивали защитников Украины, морили их голодом, давали пить техническую воду и не оказывали медицинской помощи больным и раненым.

В целом пытки пережили до 90% военнопленных, которые попадали в Еленовку.

Напомним, 29 июля 2022 года российские оккупанты устроили теракт в колонии в Еленовке. Захватчики устроили взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военных. В частности, там были защитники Мариуполя, среди которых – бойцы полка "Азов". В Оофисе генпрокурора рассказали, что гибель около 50 украинских военнопленных в колонии в Еленовке вызвал, вероятно, взрыв термобарического боеприпаса.

Война в Украине

Раньше в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом. На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о любых достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может переломить ход войны, и назвал способ. Объемов оружия, которые Украина сейчас производит, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с агрессором Россией, считает Зеленский.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что следующий год будет невероятно сложным. По его словам, на фронте российско-украинской войны еще некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задача выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Еленовка вторжение России военнопленные новости Донбасса
Реклама

Главное за день

Били и морили голодом: стали известны имена палачей, что издевались над пленными в Еленовке

Били и морили голодом: стали известны имена палачей, что издевались над пленными в Еленовке

21:17 Украина
Температура воздуха подскочит до +15: синоптик назвала "теплые даты" декабря

Температура воздуха подскочит до +15: синоптик назвала "теплые даты" декабря

21:00 Синоптик
Потери колоссальные: в ВСУ сообщили об успехах сразу на нескольких направлениях

Потери колоссальные: в ВСУ сообщили об успехах сразу на нескольких направлениях

20:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:43

Министры нужны не для того, чтобы покупать штаны

21:39

Путин боится НАТО: в России увеличивают численность армии

21:17

Били и морили голодом: стали известны имена палачей, что издевались над пленными в Еленовке

21:00

Температура воздуха подскочит до +15: синоптик назвала "теплые даты" декабря

20:57

Раковина будет как новая: женщина показала лучший лайфхак для очистки от налета

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
20:29

Потери колоссальные: в ВСУ сообщили об успехах сразу на нескольких направлениях

20:12

"Процесс мобилизации в Украине изменится": Зеленский анонсировал важные решения

20:02

"Не вижу смысла": девушка Остапчука рассказала об общении с детьми шоумена

19:23

Посмотрите на левую ладонь: простой способ узнать продолжительность жизни по рукеВидео

Реклама
19:17

Снег и сплошной лед на дорогах: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:02

Словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной: какая ситуация на границе

18:58

Прорвет денежный шлюз: три знака зодиака в 2024 году узнают, что такое богатство

18:12

Как есть, чтобы быстро похудеть: тренер назвала 6 правил идеального питанияВидео

18:11

Начнется белая полоса: от чего нужно избавиться 2 декабря - приметы

18:10

"Это уникальная операция": Братчук прокомментировал форсирование Днепра ВСУ

17:57

Шаурма из Борща: Клопотенко удивил решением

17:33

Церковный праздник 2 декабря: что нельзя делать в День святого Аввакума

17:16

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

17:11

"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

16:44

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"Видео

Реклама
16:44

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

16:40

"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

16:39

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

16:28

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:26

"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФВидео

16:24

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Дракону - тревога, Козе - ссоры в семье

16:19

Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

15:56

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:34

"Следующий год будет невероятно сложным",- эксперт о ситуации на фронте

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

Реклама
14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жАлоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять