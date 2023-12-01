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"Процесс мобилизации в Украине изменится": Зеленский анонсировал важные решения

Алёна Воронина
1 декабря 2023, 20:12
Изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и т.п. Сегодня обсуждался ряд предложений, будут комплексные решения.
Мобилизация, военный билет, Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал важные решения в отношении мобилизации/ коллаж: Главред. фото: УНИАН, Офис президента Украины

В Украине изменят подходы к мобилизации. В частности, такие изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков демобилизации и других вопросов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении после проведения Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства отметил, что в этой сфере нужны изменения.

"Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в войске, для демобилизации, и для тех, кто придет в войско. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексные решения", – заявил Зеленский.

видео дня

Он отметил, что во время Ставки также обсуждалась нынешняя ситуация на фронте и обеспечение военных боеприпасами и оружием. Украина готовит обновленные запросы для коммуникации с партнерами. По словам президента нашего государства, впереди будет весомая неделя именно с точки зрения такой коммуникации.

Украина будет иметь свой сценарий на 2024 год

Также глава Украинского государства отметил, что будут проанализированы все возможные сценарии на 2024-й год, и наша страна будет ориентироваться на конкретные операции с конкретным обоснованием.

"Был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году. Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано всё, что необходимо нашему государству, нашим бригадам", – подчеркнул президент Украины.

Война в Украине

Раньше в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом. На Бахмутском направлении фронт динамичен, поэтому сейчас говорить о любых достижениях российских оккупантов нельзя, заявил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может переломить ход войны, и назвал способ. Объемов оружия, которые Украина сейчас производит, недостаточно для того, чтобы переломить ход войны с агрессоркой Россией, считает Зеленский.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец отмечал, что следующий год будет невероятно сложным. По его словам, на фронте российско-украинской войны еще некоторое время будет продолжаться активизация сил оккупантов. Главным для ВСУ является задача выдержать давление врага и также создать все условия для обороны и новых стратегий.

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