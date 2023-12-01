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"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

Руслана Заклинская
1 декабря 2023, 17:11
Во время мобилизации молодежи в Украине следует учитывать физическое состояние военнообязанных, а также цель их назначения для будущих операций.
ВСУ, мобилизация
Стоит ли мобилизовывать молодежь в ВСУ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине возникает потребность в взвешенном подходе к отбору кандидатов для различных воинских частей. Для этого следует учитывать их физическое состояние и возраст, а также цель их назначения для будущих операций. Об этом рассказал генерал Виктор Муженко в интервью BBC.

Муженко подчеркивает важность рассмотрения возрастного аспекта при формировании воинских частей во время текущей ситуации с мобилизацией в Украине.

"Это очень сложный вопрос. Потому что, несмотря ни на что, война – это потери. Война - это кровь. И второе - действительно, ситуация сейчас такова, что нужен подход в вопросах учета возрастного ценза для комплектования тех или иных частей, в соответствии с назначением для будущих операций", - сказал Муженко.

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Он отметил, что война несет потери и кровь и важно понимать, как страна сможет восстановиться после окончания войны и обеспечить социальную защиту граждан. Сейчас есть люди, которые готовы физически и имеют хорошее состояние здоровья, способны выдержать большие нагрузки. Тем не менее, большая часть людей может переносить лишь ограниченные нагрузки.

"Есть люди подготовленные физически, которые поддерживают форму, имеют нормальное состояние здоровья, которые способны выдерживать соответствующие нагрузки. Но основная масса - мы же понимаем, что они могут переносить ограниченные нагрузки", - отметил он.

Поэтому Муженко подчеркивает необходимость более активного задействования последних в статичных частях, готовящихся для оборонительных действий. Вместе с тем, младших применять непосредственно в воинских частях, направленных на маневровые операции. Эти люди должны получить соответствующую подготовку для эффективности в движимых действиях.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине обсуждается продолжительность обязательной военной службы. Народный депутат Михаил Цымбалюк подчеркивает, что дискуссия ведется о сроках мобилизации - 16, 24 или 36 месяцев. Важно четко определить эти сроки для граждан Украины, призывающих на военную службу.

Также 30 ноября Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о демобилизации военных через 18 месяцев. Указанный документ предусматривает возможность увольнения с военной службы для тех, кто участвовал в боевых действиях.

Как ранее сообщал Главред, в Украине планируют пересмотреть подход к мобилизации. Новые правила направлены на привлечение большего количества лиц к военной службе, особенно тех, кто обладает нужными навыками и опытом.

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