Законопроект зарегистрирован: в Украине могут демобилизовать военных

В правительстве Украины предложили проект демобилизации военнослужащих.

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В Украине могут демобилизовать военных / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

Сегодня, 30 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №10294 о демобилизации военнослужащих через 18 месяцев после призыва в условиях военного положения. Об этом сообщил автор проекта №10294 народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно заявлению нардепа документ может предоставить защитникам украины возможность добровольно уволиться с военной службы. Он утверждает, что каждый боец сможет подать рапорт на демобилизацию после приобретения такого права не позднее, чем за три месяца.

Также те, кто на момент достижения этих 18 месяцев принимает участие в непосредственно боевых действиях, сможет подать рапорт в течение трех месяцев после завершения конкретно этих задач.

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Гончаренко добавил, что по собственному желанию военные смогут продолжать службу и не попадать под демобилизацию. Помимо прочего, он акцентировал на том, что одной из самых главных причин ухудшения морально-психологического состояния военнослужащих является состояние неопределенности сроков службы. Также это влияет на социальную напряженность в отношениях военных и гражданских.

Нардеп призывает депутатов в ускоренном режиме взять закоонопроект на рассмотрение в разрезе объемного законопроекта, регулирующего вопросы мобилизации и демобилизации, который собираются принять до нового года.

Демобилизация военных / скриншот

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине планируют изменить подход к мобилизации в Вооруженные силы, заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. На сегодня в воинских подразделениях, которые участвуют в боевых действиях, катастрофически не хватает людей. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

В частности, 24 ноября, главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы новые решения по мобилизации и анонсировал их готовность к следующей неделе. Об этом сообщаил корреспондент УНИАН с пресс-конференции президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Киеве.

Также, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она добавила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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