Мобилизация в Украине: попадают ли под призыв люди моложе 17 и старше 60 лет

Адвокат Антон Маринич попытался объяснить украинцам, могут ли призывать мужчин до 18 и после 60 лет.

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Ситуация с призывом в ВСУ в Украине выглядит не самой простой / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья. Адвокат Антон Маринич объяснил в комментарии порталу "РБК-Украина", могут ли мобилизовать в ряды ВСУ людей либо моложе 18 лет, либо старше 60 лет.

Как говорит юрист, подростки, которым в год приписки исполняется 17 лет, должны посетить свой ТЦК (в просторечии военкомат) для постановки на военный учет по месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и получить военно-учетный документ.

Далее ‒ сразу же после прохождения процедуры приписки таким гражданам выдается удостоверение о приписке к призывному участку (что и подтверждает их взятие на военный учет)

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Мужчины, в возрасте от 18 до 27 лет могут быть призваны только на срочную военную службу, а во время действия военного положения призыв на такую службу не осуществляется.

Если же призывнику исполнилось 27 лет и он не проходил срочную службу, то тогда он приобретает статус военнообязанного.

"О мобилизации призывников можно утверждать, что они не подпадают под категорию граждан, которых могут мобилизовать. Если призывник желает проходить военную службу, в таком случае он может добровольно заключить контракт. Что касается граждан, которым исполнилось 17 лет, то они могут заключить контракт на военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высшего образования, а также учреждений профессионального высшего военного образования, осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского состава", — объясняет Маринич.

Также, согласно украинским законам, по просьбе военнослужащего этот возраст может быть увеличен до пять лет, при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы свыше предельного возраста .

"Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины после достижения предельного возраста подлежат исключению из военного учета. Если мужчина был мобилизован и во время службы он достиг предельного возраста 60 лет, в таком случае по его просьбе он может остаться на службе еще до 5 лет", – подытожил Маринич.

Мобилизация в Украине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в Украине продолжается война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе.

В Украине приблизительно через месячный срок хотят запустить смарт-мобилизацию, при которой человек сможет самостоятельно выбрать специальность в армии.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины. Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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