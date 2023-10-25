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Хочешь уехать - плати: Раде предлагают разрешить всем мужчинам выезжать за границу

Анна Ярославская
25 октября 2023, 10:42
Новый закон о выезде мужчин за границу предлагают рассмотреть парламенту. Адвокат объяснила, в чем его суть.
Граница Украины, Госпогрнаслужба,
Военнообязанных мужчин хотят выпускать за границу при одном условии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем военнообязанным украинским мужчинам. Впрочем, для этого нужно выполнить одно условие - перечислять деньги на Вооруженные силы Украины.

Соотвествующий законопроект №8029 зарегистрировали в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу, пишет ТСН.

Новый закон о выезде мужчин за границу: в чем суть

В документе предлагается предоставить право выезда всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, при наличии одного из следующих документов:

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  • решение органа государственной власти об официальной командировке за границу, в том числе для перевозки гуманитарных грузов;
  • документов, удостоверяющих факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении;
  • письменное согласование на выезд за границу от Территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • документов, подтверждающих наличие открытого счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины.

Также необходим документ о передаче соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом, равным минимуму размера налогов с минимальной заработной платы за весь период пребывания за границей во время действия военного положения и разрешение отчислять с такого счета денежные средства на специальный счет Вооруженных Сил Украины.

Адвокат Марина Бекало объяснила: при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 грн и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на 1 306,5 грн с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ.

Законопроектом также предлагается брать "добровольные взносы" на ВСУ с мужчин, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года, при возвращении домой. Если в пункте пересечения они не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки военной службы во время мобилизации, то должны перечислить на спецсчет 25 890 гривен за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения.

"Въезд в Украину, выехавшим без соблюдения требований закона мужчинам, возможен только в случае уплаты взноса", – отметила адвокат.

К слову ,Марина Бекало считает, что этот законопроект, скорее всего, не будет принят. Ведь, по ее мнению, у него много недостатков.

Кроме того, его не поддерживают Министерство обороны и Государственная пограничная служба.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

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