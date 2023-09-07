Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

В Украине с 1 октября запретят выезд за границу женщинам, которые станут на воинский учет, заявил представитель президента в Раде Федор Вениславский.

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Воинский учет для отдельных категорий женщин заработает с 1 октября 2023 года / коллаж Главред, фото УНИАН

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Такую информацию в интервью порталу "РБК-Украина" озвучил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Он напомнил, что в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правками этими предусмотрено, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование.

Как говорит нардеп, в рамках этого закона Кабинет министров уже издал постановление о порядке воинского учета. А Министерство обороны уже издало приказ о воинском учете женщин. Согласно этому приказу предусмотрено, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на учет.

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"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд ‒ тогда да, они смогут уехать. Если нет ‒ тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", ‒ отметил Вениславский.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

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