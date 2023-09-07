УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 13:57 обновлено 7 сентября, 14:01
3
В Украине с 1 октября запретят выезд за границу женщинам, которые станут на воинский учет, заявил представитель президента в Раде Федор Вениславский.
Воинский учет
Воинский учет для отдельных категорий женщин заработает с 1 октября 2023 года / коллаж Главред, фото УНИАН

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Такую информацию в интервью порталу "РБК-Украина" озвучил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Он напомнил, что в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правками этими предусмотрено, что на обязательный воинский учет должны быть поставлены женщины, у которых есть медицинское или фармацевтическое образование.

Как говорит нардеп, в рамках этого закона Кабинет министров уже издал постановление о порядке воинского учета. А Министерство обороны уже издало приказ о воинском учете женщин. Согласно этому приказу предусмотрено, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны обязательно стать на учет.

видео дня

"Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд ‒ тогда да, они смогут уехать. Если нет ‒ тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", ‒ отметил Вениславский.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

Больше новостей о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Федор Вениславский воинский учет Воинский учет женщин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:32 Политика
Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:47 Украина
Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:21 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

Реклама
12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

Реклама
09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

Реклама
22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять