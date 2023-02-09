Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

Могут ли призвать на войну, если не служил, зависит от того, есть ли у человека основания для получения отсрочки и выводов военно-врачебной комиссии.

Работники критических предприятий могут оказаться в списках тех, кто освобождается от мобилизации в Украине 2023 / Коллаж УНИАН

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на три месяца в связи с продолжением войны с агрессором Россией. Призыв в силы обороны идет своим чередом. Войска пополняют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения. Кто не подлежит мобилизации в военное время, Украина определяет в рамках действующего законодательства.

Кто не подлежит мобилизации в Украине в военное время

Законом установлено, кто освобождается от мобилизации в Украине.

Речь идет о гражданах, которые по некоторым причинам имеют право либо на отсрочку, либо на полное освобождение от военной службы:

Лица, которые работают в органах государственной власти, а также на предприятиях и в организациях критической инфраструктуры.

Среди них и те, кто не подлежит мобилизации в Украине 2023 по состоянию здоровья и признаны непригодны к несению воинской службы.

Граждане призывного возраста, которые заняты постоянным уходом за лицами, которые нуждаются в такой заботе.

Мужчины и женщины (родители), которые воспитывают детей

Многодетные мужчины и женщины, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей

Отцы-одиночки, одинокие матери, которые воспитывают самостоятельно несовершеннолетнего ребенка

Мужчины и женщины, которые являются опекунами и приемными родителями ребенка

Родители, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А

Родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью 3-4 группы

Родители, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) человека с инвалидностью 1-2 группы

Женщины и мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях

Мужчины и женщины, у которых есть несовершеннолетний ребенок, а один из супругов проходит службу в армии

Студенты, которые учатся в профессиональных технических училищах, студенты ВУЗов, ассистенты-стажеры, а также аспиранты и докторанты, которые получают образование на дневной или дуальной основе.

Депутаты Верховной Рады Украины, АР Крым, государственные служащие, сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов.

Мобилизация не служивших в армии

Часто можно слышать, что есть определенные очереди мобилизации, когда призывают сначала граждан, у которых есть военный опыт, и только в последнюю очередь проводится призыв тех, кто не служил. Однако на практике ситуация может отличаться.

В регионах, где нужно добрать необходимое число призывников, могут мобилизовать и мужчин, которые не проходили срочную службу в армии или не участвовали в ООС на Донбассе. Причем призывать их могут не в последнюю очередь.

Мужчину старше 27 лет, который не проходил "срочку", могут мобилизовать. По закону такие лица должны пройти обучение и получить необходимые военные навыки. Однако в ситуации, когда война, сроки обучения могут сокращенными.

Кому дают бронь от мобилизации

Кабинет министров Украины постановлением от 27 января 2023 года установил новый порядок бронирование военнообязанных лиц от мобилизации. Предприятия могут забронировать до 50% военнообязанных сотрудников на срок до 6 месяцев. Причем такое право получили и те предприятия, которые не выполняют задачи для ВСУ, но и критически важный для экономики бизнес.

На практике это должно выглядеть следующим образом: компания составляет список незаменимых сотрудников, Министерство экономики принимает решение о брони, а военнообязанному выдается выписка об отсрочке от мобилизации.

Как это должно происходить

Критически важные для экономики страны предприятия подают список с обоснованием и справкой о количестве военнообязанных лиц в Министерство в соответствующей сфере или местной военно-гражданской администрации.

Проводится проверка, обоснования к списку, соблюдение требований о количестве лиц, которые подлежат бронированию, после чего список отправляют на согласование Генеральному штабу ВСУ (Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки)

Генеральный штаб ВСУ, либо же СБУ или Служба внешней разведки, предоставляют эти данные Министерству экономики.

Министерство экономики после проверки списка принимает решение о брони для военнообязанных.

Минэкономики отправляет свое решение о бронировании военнообязанных тем органам, которые до этого предоставили списки – Генштабу ВСУ, СБУ, СВР.

Генштаб (СБУ или СВР) в 3-дневный срок доводит решение до Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) или подразделений СБУ и СВР.

Военнообязанный должен получить выписку из решения – она и будет документом, который подтвердит предоставление отсрочки и соответствующую бронь.

Органы местного самоуправления, государственной власти, предприятия, организации и учреждения в 5-дневный срок со дня выдачи такого документа военнообязанному отправляют ТЦК уведомление о бронировании гражданина, которого зачисляют на специальный военный учет.

ТЦК на основании полученных документов ставит такого гражданина на учет.

Органы власти, предприятия, учреждения и организации каждый квартал делают отчет о численности забронированных граждан на первое число месяца, который идет следующим за отчетным кварталом.