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Без вступления в НАТО: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности – NYT

Алёна Воронина
14 июня 2023, 12:51 обновлено 14 июня, 13:07
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Альянс перейдет с Украиной на более высокий уровень взаимодействия и интеграции – от Комиссии Украина-НАТО до совета Украина-НАТО.
Джо Байден, НАТО
США могут предложить Украине израильскую модель безопасности/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Соединенные Штаты Америки могут предложить Украине гарантии безопасности согласно израильской модели, которые не предусматривают присоединения к Североатлантическому альянсу.

Такая "израильская модель" будет предусматривать 10-летнее обязательство по безопасности с США. Будет продолжаться предоставление военной и финансовой помощи Украине, также будет возможность совместного производства. Однако это не те гарантии безопасности, к которым стремится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание New York Times.

Отмечается, что во время саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля этого года, Альянс представит главе Украинского государства Владимиру Зеленскому ряд обязательств государств-членов по продолжению предоставления Украине оружия, боеприпасов и денег в среднесрочной перспективе. При этом такие поставки не будут зависеть от успешности контрнаступления украинских военных или календаря выборов.

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Кроме этого, есть ожидания относительно того, что НАТО перейдет с Украиной на более высокий уровень взаимодействия и интеграции – от Комиссии Украина-НАТО, которая была основана в 1997 году, до совета Украина-НАТО.

Также во время саммита в Вильнюсе будет подниматься вопрос долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Издание отмечает, что помощники президента США Джо Байдена говорят членам Конгресса о намерении перейти к чему-то похожему на то, что они называют "израильской моделью". Такая модель предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности с США.

Эти гарантии безопасности предусматривают продолжение предоставления Украине военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Такие шаги к тому же должны показать российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Украины Западом не прекратится.

Однако это не такие гарантии безопасности, к которым стремится президент Украины Владимир Зеленский, отмечают в издании. Есть много тех, кто настаивает, что стоит усилить обязательства перед Украиной, и они отмечают, что безопасность украинского государства может гарантировать только ее членство в НАТО.

При этом в издании отмечают, что сейчас на международной арене продолжается дискуссия о вступлении Украины в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Но сейчас наше государство ждет, когда Альянс будет готово нас принять. Украинский лидер подчеркнул, что из-за агрессии страны-оккупанта России гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что НАТО должно предложить четкий алгоритм действий, который нужно реализовать Украине и блоку для дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. Надо, чтобы дорожная карта предусматривала конкретный краткосрочный план вступления Украины в НАТО после победы в войне с оккупантом Россией. К тому же Киеву нужны конкретные гарантии безопасности, в том числе и до того, как состоится вступление в коллективный блок безопасности Запада.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что вступление Украины в Североатлантический альянс не будет быстрым, по этому вопросу все еще есть разногласия. Украинское государство не присоединится к НАТО в ближайшее время.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов отмечал, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, Украина ожидает утверждения механизма вступления в Североатлантический альянс. Киев должен четко понимать, что после завершения войны с агрессором Россией евроатлантическая интеграция государства произойдет в течение одного-двух лет.

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