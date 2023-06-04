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Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантий

Андрей Ганчук
4 июня 2023, 19:15 обновлено 4 июня, 19:20
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Страны НАТО должны помочь Украине победить в войне с агрессором Россией и поспособствовать восстановлению экономики страны, считает Владимир Гаврилов.
Гаврилов, НАТО
Украине нужна дорожная карта по вступлению в НАТО - Гаврилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Североатлантический альянс должен предложить четкий алгоритм действий, который нужно реализовать Украине и блоку для последующей евроатлантической интеграции Киева. Нужно, чтобы дорожная карта предусматривала конкретный и краткосрочный план вступления Украины в НАТО после победы в войне с оккупантом Россией. К тому же Киеву нужны конкретные гарантии безопасности, в том числе и до того, как произойдет вступление в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

В интервью Politico он рассказал о том, что Украина стремится к тому, чтобы вступление в НАТО состоялось в течение непродолжительного времени после победы в войне. Киеву нужно получение соответствующих гарантий на июльском саммите в Вильнюсе.

Заместитель главы Минобороны уточнил, что нужна четкая дорожная карта, в которой будут прописаны действия Киева и Брюсселя для евроатлантической интеграции Украины.

"Мы хотели бы услышать план, дорожную карту или перечень действий, которые должны предпринять обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", - объяснил Гаврилов.

При этом он признал, что вступление Украины в НАТО невозможно в условиях войны с Россией, но "в то же время мы должны понимать, что после нашей победы наш процесс (вступления) в блок будет очень, очень коротким".

Также Владимир Гаврилов подчеркнул – Украина собирается вести переговоры с НАТО относительно гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Киеву в рамках переходного периода, еще до вступления в Альянс. Речь идет об обязательствах стран НАТО по оказанию помощь для победы над Россией, поддержке экономики Украины и давлении на Россию.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс, но Киев ждет, когда в НАТО будут готовы принять соответствующее решение.

По мнению Зеленского, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что интеграция Украины в НАТО не станет быстром процессом, так как в странах организации все еще существуют разногласия по этому вопросу. НАТО ищет альтернативные решения для Киева.

В The New York Times опубликовали статью, в которой говорится о том, что на Западе могут рассмотреть вариант принятия части территорий Украины в НАТО, как уже было с Западной Германией. Подобный сценарий может рассматриваться в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов РФ со своих территорий.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

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