Кто из украинок с 1 октября обязан стать на воинский учет: объяснение юриста

В Украине с 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны ставать на воинский учет.

https://glavred.info/ukraine/kto-iz-ukrainok-s-1-oktyabrya-obyazan-vstat-na-voinskiy-uchet-obyasnenie-yurista-10498405.html Ссылка скопирована

По словам Марины Бекало, пока речь идет только о взятии на воинский учет / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 октября нынешнего года женщины, которые имеют либо медицинскую, либо фармацевтическую специальность, обязаны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (они же в просторечии ‒ военкоматы). А вот украинки с другими специальностями могут ставать на учет по желанию. Об этом в комментарии порталу ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, пока речь идет только о взятии на воинский учет, а не призыве на службу.

Взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

видео дня

Все другие пригодные по состоянию здоровья женщины указанного возраста, специальность и/или профессия которых родственна военно-учетной специальности, подлежат взятию на учет по их желанию, говорит Бекало.

Как говорят профильные чиновники, перечень таких профессий утвержден приказом №313. Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года. Это ‒ юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы.

"Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат взятию на воинский учет, но по исключительно по их желанию", – отметила правозащитница.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

Больше новостей о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.