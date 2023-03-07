В Украине хотят разрешить выезд мужчинам за границу, но есть нюанс

Депутаты украинского парламента предложили открыть границы для украинцев-мужчин, но только лишь тогда, когда они отвечают строго определенным условиям. В Раде уже зарегистрированы и направлены на рассмотрение профильного комитета два соответствующих законопроекта − №9075 и №9074.
Среди тех, кому парламентарии хотят дать возможность выезжать за границу − студенты, спортсмены и другие граждане, которые не подлежат мобилизации. Но все они должны заранее согласовать свой визит за границу с ТЦК (бывшими "военкоматами").
Как следует из документов, вышеупомянутые мужчины должны взять на себя ответственность вернуться в страну четко в срок, на который они не подлежат мобилизации (либо в течение 30 дней после выезда за границу).
Но если сроки возвращения домой просрочены и без уважительных причин (стихийное бедствие, авария или болезнь — Главред), гражданина накажут. Или же, как предлагают нардепы, такие люди должны оплатить обязательный взнос на счет ВСУ, равный прожиточному минимуму за каждый просроченный день.
Мобилизация в Украине
Директор страны-агрессора России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале, дескать, "спецоперации" против Украины и развязал полномасштабную войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, захваченного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса.
В Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую военную мобилизацию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который позже утвердила Верховная Рада. В ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. Законы объявляются через средства массовой информации и вступают в силу со дня их опубликования.
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