В Украине разрешили еще одной категории выезд за границу: что известно

Выезд военнообязанных за границу / УНИАН

В Украине разрешил выезжать за границу представителям авиационной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы выезд будет разрешен, если украинцы направляются на работу или тренажерную подготовку.

"Авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина" могут выехать за границу во время военного положения" - говорится в распоряжении Кабмина.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

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