Новые правила выезда мужчин из Украины: что изменилось

Выезд за границу / Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба обновила правила выезда мужчин из Украины. Изменения в основном касаются порядка пропуска через границу лиц, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, новые правки утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 10 сентября 2022 года, но вступили в действие только сегодня.

В частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают детей с инвалидностью, уже не ограничено количество пересечений границы. Ранее выезжать из страны разрешалось всего один раз в момент действия военного положения.

Кроме того, сопровождающие мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, даже если их дети находятся заграницей. Главное, чтобы дети состояли на консульском учете в украинском диппредставительстве.

При этом граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

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