В Украине разрешили выезжать за границу еще одной категории мужчин

Выезжать из Украины смогут моряки с целью работы и студенты, которым необходимо пройти подготовку на судне.
Кабинет министров Украины разрешил покидать страну еще одной категории мужчин. Теперь выезжать за границу смогут моряки. Такое решение приняли сегодня, 27 августа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Стоит отметить, что Кабмин разрешил покидать страну тем мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. Моряки смогут уехать из Украины только в том случае, если они будут ехать на работу и это будет согласовано с территориальным центром комплектования.
Также выехать за границу смогут студенты (курсанты), которым необходимо пройти практическую подготовку на судне.
"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", — заявил Шмыгаль.
Отметим, недавно на сайте Офиса президента зарегистрировали петиции о снятии ограничений по выезду мужчин за границу. Наиболее обсуждаемой категорией мужчин, которым рассматривают в Раде возможность выезда за границу во время военного положения были моряки.
"Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу - это моряки, которые выполняют свои задачи или трудоустраиваются на иностранных торговых судах", - сказал нардеп Федор Вениславский.
Военное положение и мобилизация в Украине
Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.
Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.
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