В Украине разрешили выезжать за границу еще одной категории мужчин

Украинским морякам разрешили выезжать из страны / Коллаж фото УНИАН, freejournal.biz

Кабинет министров Украины разрешил покидать страну еще одной категории мужчин. Теперь выезжать за границу смогут моряки. Такое решение приняли сегодня, 27 августа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что Кабмин разрешил покидать страну тем мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. Моряки смогут уехать из Украины только в том случае, если они будут ехать на работу и это будет согласовано с территориальным центром комплектования.

Также выехать за границу смогут студенты (курсанты), которым необходимо пройти практическую подготовку на судне.

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"Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", — заявил Шмыгаль.

Украинским морякам разрешили выезжать из страны / Скриншот

Отметим, недавно на сайте Офиса президента зарегистрировали петиции о снятии ограничений по выезду мужчин за границу. Наиболее обсуждаемой категорией мужчин, которым рассматривают в Раде возможность выезда за границу во время военного положения были моряки.

"Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу - это моряки, которые выполняют свои задачи или трудоустраиваются на иностранных торговых судах", - сказал нардеп Федор Вениславский.

Военное положение и мобилизация в Украине

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

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