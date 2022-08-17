Выезд из Украины мужчинам: названа еще одна категория мужчин

Граница, выезд за границу / Госпогранслужба Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на сайте Офиса президента зарегистрировали много петиций о снятии ограничений по выезду мужчин за границу, две из них набрали более 27 тысяч голосов и получили ответ Владимира Зеленского.

Как сообщил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, наиболее обсуждаемой категорией мужчин, которым рассматривают в Раде возможность выезда за границу во время военного положения являются моряки. Это объясняют возможностью положительно повлиять на экономику страны.

"Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу - это моряки, которые выполняют свои задачи или трудоустраиваются на иностранных торговых судах", - сказал Вениславский.

По его словам, главной мотивацией тех, кто является сторонниками либерализации или разрешения выезда этой категории является то, что моряки могут зарабатывать на судах деньги, которые потом будут поступать в Украину.

"Но этот вопрос очень сложный и неоднозначный. Среди народных депутатов нет единства в понимании того, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу", - подытожил Вениславский.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

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