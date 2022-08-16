Паника и хаос: Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении РФ

Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему официальные власти не предупреждали украинцев о готовящемся вторжении РФ, несмотря на поступление соответствующей разведывательной информации.

Глава государства в интервью The Washington Post отметил, что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении РФ еще в октябре, то началась бы паника и массовая эмиграция, что погубило бы страну.

"Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло (объявление о скорой войне - Ред.), то в октябре – не дай Бог, в отопительный сезон – ничего бы не осталось. Нашего правительства не было бы, я уверен на 100 процентов. Ну, забудьте о нас", - сказал президент.

Он убежден в том, что в противном случае Украина не смогла бы вести никаких серьезных финансовых программ.

"На созданном россиянами рынке был дефицит энергоносителей. Нам не хватало энергетических ресурсов. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос", – добавил Зеленский.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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