Должны быть готовы воевать: Резников жестко высказался о разрешении на выезд мужчинам за границу

Алексей Резников / коллаж фото УНИАН

Мужчины в Украине в подавляющем большинстве должны быть готовы не только быть призванными в ВСУ, но и воевать с русскими оккупантами. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", ‒ пояснил чиновник.

Резников в очередной раз напомнил, что в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны.

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Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и т.д.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

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