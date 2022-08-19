Бронь от мобилизации: в Украине расширяют список лиц, имеющих право отсрочки от призыва

В Украине расширяют перечень лиц, подлежащих бронированию от мобилизации / president.gov.ua

Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в механизм бронирования, которым предлагается детализировать перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующий проект закона правительство поддержало на своем очередном заседании. Он вступит в силу после принятия Верховной Радой.

Документ предусматривает возможность бронирования для работников:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;

на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву добровольно пойти на службу. Среди таких категорий населения люди с инвалидностью, временно непригодные для военной службы лица, забронированные работники, женщины и мужчины, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 21 ноября.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

15 августа Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

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