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Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

Дмитрий Видоменко
1 сентября 2023, 08:25 обновлено 1 сентября, 08:31
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Адвокат Ростислав Кравец утверждает, что на данный момент нет закона, запрещающего выезд мужчинам во время действия военного положения.
Пограничники
Как говорит адвокат, в вопросе выезда за границу наблюдается юридический казус / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине наличествует юридический казус, когда в законодательстве запрет выезда мужчин за границу фактически не зафиксирован, однако на практике все как раз иначе. Об этом заявил известный адвокат Ростислав Кравец в эксклюзивном интервью порталу ТСН.

"На сегодняшний день фактически по закону (я говорил об этом неоднократно) запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит исключительно в таком ручном режиме. Тем более на этот счет у нас есть соответственно уже и судебная практика. Суд установил, что запрета, который должна быть предусмотрена законом, нет, нет никаких законов в Украине, которые запрещали бы выезжать мужчинам во время действия военного положения", ‒ сказал юрист.

По его словам, по стандарту сейчас пограничники решают вопрос о выезде за границу, руководствуясь статьей №6 соответствующего закона.

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"Есть закон, регулирующий этот вопрос, о порядке выезда и въезда в Украину. Есть в нем статья 6, которая четко отмечает, в каких случаях (при этом это не привязано к непосредственно военному положению, к полу человека, военнообязанный или не военнообязанный) он может или не может уехать за границу", — говорит Кравец.

По его словам, сотрудники ГПСУ выпускает за границу исключительно лиц, которые предусмотрены в постановлении Кабмина. Как говорит юрист ‒ это постановление 1995 года, в которое постоянно с начала военной агрессии РФ вносятся изменения.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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