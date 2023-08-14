Россия может ударить по Украине на День Незавимости, враг коварен – Игнат

Агрессор Россия может мгновенно перейти в боевую готовность и запустить свои снаряды по территории Украины, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Оккупанты РФ могут нанести удары по Украине в любой день - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Государство-оккупант Россия способно устроить обстрелы Украины в День независимости, 24 августа, так же, как и в любые другие дни. Защитники неба будут еще более усиленно контролировать ситуацию, реагировать на угрозы и предупреждать украинцев. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вряд ли стоит делиться предположениями, поскольку враг коварен и в любой момент может нанести удар.

"Вот сейчас мы с вами говорим, а в небе находится 30 российских воздушных целей. Это и беспилотники, и самолеты-разведчики, истребители. В связи с этим от оккупантов можно ожидать чего угодно и когда угодно", - сказал Игнат.

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По словам представителя Воздушных сил, враг способен быстро привести свой арсенал в боевую готовность и запустить снаряды по территории Украины.

"Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день – это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить", - подчеркнул Юрий Игнат.

Россия на День Независимости может устроить несколько волн атак – ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий считает, что Россия может нанести ракетные удары по Украине 24 августа. При этом враг может атаковать на день раньше или позже. Атаковать оккупанты способны в несколько волн.

"Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев. В этой ситуации рекомендации остаются те же, которые действуют все время полномасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие. Но должен сказать также, что День Независимости Украины – это наш самый главный государственный праздник. За нее боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается сегодня. Это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу", - сказал он в интервью Obozrevatel.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Гетьман сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут выйти к Крыму ко Дню Независимости. Для этого силам обороны Украины нужно прорвать "сухопутный коридор" оккупантов на юге.

Угроза ударов России ко Дню Независимости Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допустил, что Россия может готовиться к мощному удару на День Независимости. По его словам, враг способен задействовать все виды ракет.

Политолог Игорь Рейтерович спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости. Как полагает эксперт, оккупанты способы ударить по Украине в любой день, вне зависимости от дат.

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