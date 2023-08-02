РФ готовится к мощному удару на День Независимости: эксперт раскрыл цели россиян

Коваленко подчеркнул, что очередной удар противник может нанести накануне 24 августа, в символическую для Украины дату.

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Россия готовится к мощному обстрелу Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сегодняшняя ночная атака россиян на Киев могла иметь двойную цель: поражение админзданий столицы и сбор разведывательной информации.

"Беспилотники при этом могут маневрировать, менять траекторию, поэтому трудно определить, какая цель у них была. Использование "Shahed" финансово выгоднее, чем ракет. Как известно, цена одного такого БПЛА - 30-35 тыс. долларов. Россиянам важно устраивать террор, это является одним из элементов их влияния. Но есть другой момент - параллельный сбор разведывательной информации. Собирается информация о том, где сбивают, что их сбивает", - пояснил Коваленко в интервью ТСН.

По словам эксперта, зная о привязке атак к важным датам, несложно спрогнозировать, что очередной удар противник может нанести накануне 24 августа.

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"После того, как россияне использовали большое количество ракет Х-101 и Х-555 26 июля, они снова их накапливают. Поэтому я не исключаю, что накануне Дня независимости, начиная где-то с 20-21 августа, могут начаться обстрелы ограниченным боекомплектом, постепенно переходя к использованию большего количества ракет", - не исключает Александр Коваленко.

Коваленко добавил, что противник может использовать все типы ракет, которыми обладает.

"Возможно применение не только Х-101, Х-555, а и "Калибров", Х-22, "Ониксов" и других. Я этого не исключаю, потому что они больны, а День Независимости Украины их больше всего бесит. Больные террористы могут нанести удар. Могут ударить не только по Киеву, а и по Одессе, Запорожью, Херсону", - отмечает Коваленко.

К этому Коваленко добавляет, что применяя ракеты во время атак по Украине, россияне осознают фактор неточности и дефективности своего вооружения.

"Нанося удар по городу, по какому-то важному для них объекту, они знают, что ракета может отклониться на 100-150 метров или на 500-600 метров. Есть высокая вероятность этого, они осознают, что могут пострадать гражданские люди", - говорит Александр Коваленко.

Атака РФ по Украине

Напомним, что 2 августа в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами". Оккупанты ударили по Киеву дронами "Shahed". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям.

РФ может в ближайшее время атаковать Украину ракетами. ВСУ предупредили о серьезной опасности и подчеркнули, что в акваторию Черного моря вышел российский ракетоноситель "Кинжалов".

Россия ударила дронами по Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Данных о пострадавших не поступало.

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