'Не делать кольцо': эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что для того, чтобы освободить Бахмут Донецкой области и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.
"Необязательно брать его сразу в окружение со всех сторон, можно нанести удар с юга, выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на Севере", - подчеркнул Гетьман в комментарии РБК-Украина.
По его словам, на то, что наступление с южной стороны идет активнее, чем с Северной, есть свои причины.
"Скорее всего, на севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск. Для нас это сути не меняет, задача остается в том, чтобы окружить город", - уточнил эксперт.
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, что контрнаступление ВСУ активно продолжается. Оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.
Для поддержки своих войск враг сосредоточил значительное количество артиллерии, рассказал Александр Сырский. ВСУ выбивают врага мощным контрбатарейным огнем и продвигаются под Бахмутом.
ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские военные провели контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, причем некоторые из них были успешными.
Больше интересных новостей: