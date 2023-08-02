УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Не делать кольцо": эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут

Юлия Куришко
2 августа 2023, 17:31 обновлено 2 августа, 17:39
69
Гетман пояснил, что наступление с южной стороны идет активнее, чем с Северной и на то есть свои причины.
'Не делать кольцо': эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут
Эксперт объяснил, как можно вернуть Бахмут / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, что для того, чтобы освободить Бахмут Донецкой области и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.

"Необязательно брать его сразу в окружение со всех сторон, можно нанести удар с юга, выбить врага из Бахмута, а потом уже двигаться и на Севере", - подчеркнул Гетьман в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на то, что наступление с южной стороны идет активнее, чем с Северной, есть свои причины.

видео дня

"Скорее всего, на севере россияне держат более мощную оборону и сосредоточили большее количество войск. Для нас это сути не меняет, задача остается в том, чтобы окружить город", - уточнил эксперт.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что контрнаступление ВСУ активно продолжается. Оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

Для поддержки своих войск враг сосредоточил значительное количество артиллерии, рассказал Александр Сырский. ВСУ выбивают врага мощным контрбатарейным огнем и продвигаются под Бахмутом.

ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские военные провели контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, причем некоторые из них были успешными.

Больше интересных новостей:

война в Украине Бахмут контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Не делать кольцо": эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут

"Не делать кольцо": эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут

17:31 Украина
От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16 Украина
Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

17:07 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:36

Дерзкий каминг-аут: Панин выдал имя своего певца-любовника

17:32

Можно ли делать консервацию с йодированной солью: испортит или нет

17:31

"Не делать кольцо": эксперт объяснил, как ВСУ могут вернуть Бахмут

17:16

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16

Прифронтовая хроника: Лобода побывала на "нуле" и "почувствовала" УкраинуВидео

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
17:07

В РФ снова бесятся: у оккупантов истерика из-за "новой атаки" Украины на их судно

17:07

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

16:35

Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос

16:22

Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

Реклама
16:16

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:10

Какие каши нельзя есть каждый день: могут увеличить вес и повлиять на здоровье

16:03

Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

15:59

1+1 Украина начал работу над сериалом "Полевой госпиталь" о спасении жизни во время войны

15:47

"Дистанционно воевали" в ТРО: трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы

15:40

Как не остаться без пенсии: важный нюанс насчет банковской карты для пенсионеров

15:15

Не всем жилось хорошо: 6 вещей, которые были под запретом в СССР

15:13

Красный блестящий фартук на "босой" торс: Киркоров рассмешил нелепым образомВидео

15:09

Оккупанты не ожидали HIMARS: появились подробности ударов по ДжарылгачуВидео

15:07

Секрет опытных хозяек: почему баклажаны замачивают в воде перед готовкой

14:54

"Десятки лет под гнетом": эксперт сказал, почему в РФ невозможна революцияВидео

Реклама
14:45

"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

14:39

Будут храниться дольше и станут вкуснее: девушка показала, что делает с огурцамиВидео

14:39

Путин отправится в Турцию: обсудят детали "зернового соглашения"

14:23

Козловский выложил любопытное фото и намекнул на свою отправку на фронт

14:18

Францию сделали главным козлом отпущения за все бедымнение

14:11

Орбакайте назвала условия для "секретных" концертов в России

14:03

Фото попало в сеть: Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности

14:02

Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

13:55

Ксения Мишина засветила свои некрасивые фото из реальной жизни

13:46

"Празднование не по плану": в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

13:18

Любовь пошатнется: какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа

13:04

Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

12:55

У Польши и Украины есть разногласия, страны их обсудят – глава польского МИД

12:42

Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу

12:30

"Тяжелое и длительное": в Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ

12:28

Птицы свили гнездо под окном: что говорят приметы и хороший ли это знак

12:01

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева разводятся - СМИ

11:54

Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны

11:41

Крах режима Путина и распад России: эксперт оценил последствия ударов по Москве

11:03

"Полная чушь": Данилов опроверг информацию западных СМИ о плане на случай гибели Зеленского

Реклама
10:55

В Крыму - мощные взрывы, Керченский мост перекрыт: что известно

10:42

Ночная атака на Одесскую область: оккупанты сменили тактику запуска "Шахедов"Фото

10:40

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польшу: в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер

10:09

"Путин будет бесноваться": астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать опасных ракетных ударов

09:45

ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:39

России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера – ГУР

09:26

За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейкеВидео

09:15

Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр

08:39

Гороскоп на завтра 3 августа 2023: Овнам пора рисковать, Ракам - избегать толпы

08:26

Власти США готовят еще один пакет военной помощи для Украины – Politico

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять