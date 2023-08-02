'Меняют тактику и оружие': Россия начала мощно бить по портам на Дунае

Гуменюк сообщила, что на юге защитникам удалось уничтожить 11 российских дронов-камикадзе.

https://glavred.info/ukraine/zminyuyut-taktiku-ta-zbroyu-rosiya-pochala-potuzhno-biti-po-portah-na-dunaji-10490317.html Ссылка скопирована

Россияне атакуют дунайские порты / коллаж: Главред, фото: t.me/our_odessa

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты переключились с атак по портам Большой Одессы на атаки по Дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для как можно большего вреда Украине.

Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини", что переключение российских атак на реку Дунай вовсе не означает, что враг оставил без внимания порты Большой Одессы.

"Все порты - важный элемент "зерновой сделки". Не исключено, что удары по Дунайскому направлению направлены на то, чтобы соответствующим образом отреагировали Силы обороны. В частности, перенаправили определенные системы ПВО на юг Одесской области, но этого не будет", - сказала Гуменюк.

видео дня

Она добавила, что оккупанты постоянно ищут новую тактику и подбирают новое оружие, чтобы нанести Украине как можно больший урон.

"Ночью была совершена мощная атака с использованием ударных беспилотных аппаратов по портовой инфраструктуре на Дунайском направлении, который многими экспертами был провозглашен как одна из альтернатив "зерновому вопросу". Именно поэтому враг сосредоточил на нем свое внимание", - подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Она также сообщила, что на юге защитникам удалось уничтожить 11 российских дронов-камикадзе, однако были и попадания и как следствие разрушения.

"Средств ПВО нам, все же, не хватает", - отметила Гуменюк.

Она уточнила, что ночная атака БПЛА происходила одновременно на портовую инфраструктуру Одесской области и на столичное направление, "потому что врагу выгодно рассредоточить нашу ПВО".

"Анализируя тактику врага, мы понимаем, что это система. То есть, именно такие атаки будут повторяться", – предупредила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Еще одной целью российских атак по портам она назвала стремление врага убедить мировое сообщество и крупных судовладельцев, что украинские порты ненадежны, а навигация в их направлении опасна.

Атака по одесским портам

Напомним, что из-за удара оккупантов дронами по Одесской области, повреждены порты и элеватор, возникли пожары. Ночью российские оккупанты направили ударные БПЛА на юг Одесской области.

Оккупанты изменили тактику запуска"Шахедов". Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

За неделю РФ потратила на удары по Одесчине более $280 млн. Самая дорогая атака была 19 июля, когда были повреждены, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов.

Больше важных новостей: