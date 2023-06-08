О подрыве не сказали даже своим: перед терактом на ГЭС оккупанты глушили связь - Гуменюк

Российские захватчики создали информационный вакуум перед подрывом Каховской ГЭС. В результате их военные пострадали так же, как и мирные украинцы.

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Наталья Гуменюк рассказала подробности подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами / Коллаж: Главред, фото: Media Center Ukraine

Перед взрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции российские оккупационные войска глушили связь в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались скрыть масштабы техногенной катастрофы даже от своих подразделений. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, перед самым взрывом дамбы захватчики заглушили связь и таким образом создали информационный вакуум.

"Можем констатировать, что, оставляя людей в такой опасности, враг максимально пытался скрыть ситуацию, которую планировал развернуть, в частности, саму техногенную катастрофу. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая будет работать, настолько, что глушили связь перед самим подрывом и не сообщили даже своим подразделениям", – отметила спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что многие оккупанты из-за таких действий, вероятно, погибли. Еще часть захватчиков сидят на крышах и надеются, что их спасут.

"Имеем информацию, что многие из оккупационных войск либо остались под водой, либо страдают и так же, как и местные жители, вынуждены ждать на крышах и просить о помощи. Они надеются, что за ними вернутся", – сказала Гуменюк.

Как сообщил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Пидлисный, российские части могли быть не предупреждены о планируемом подрыве Каховской ГЭС. Возможно, для того, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Когда дамба рухнула, "никто с российской стороны не смог уйти. Все полки, которые были у россиян на той стороне, были затоплены".

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область, пострадавшую в результате подтопления после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Президент провел в регионе координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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