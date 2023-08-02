Ночная атака на Одесскую область: оккупанты сменили тактику запуска "Шахедов"

Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

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В Одесской области поврежден элеватор / Фото: t.me/odeskaODA, facebook.com/OperationalCommandSouth

В ночь на 2 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В этот раз "Шахеды" запустили по необычной траектории.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

"Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

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Россияне обычно запускают беспилотники с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Шахеды" выпустили из Азовского через Черное.

Атака дронов на Одесскую область 2 августа

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

В Воздушных силах сообщили, что пуски "шахедов" осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 23 ударных БпЛА. Большинство "шахедов" уничтожены в Киевской и Одесской областях.

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