РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожары

В ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.
Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.
"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все подходящие службы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.
Атака дронов на Киев
Прошлой ночью в столице Украины также гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все воздушные цели – более 10 БпЛА — были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.
Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Обошлось без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.
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