РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожары

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

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Дроны "Шахед" атаковали Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, t.me/dsns_telegram

В ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все подходящие службы", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

Атака дронов на Киев

Прошлой ночью в столице Украины также гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все воздушные цели – более 10 БпЛА — были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Обошлось без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову и области с помощью дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

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