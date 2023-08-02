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В Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами": что известно

Анна Ярославская
2 августа 2023, 06:43 обновлено 2 августа, 07:15
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Оккупанты ударили по Киеву дронами "Shahed". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям.
Дрон-камикадзе Шахед
РФ атаковала Киев дронами-камикадзе Шахед / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/6340, ДСНС

В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все воздушные цели – более 10 БпЛА — были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, после двух часов ночи в столице была объявлена воздушная тревога. Позже начали раздаваться взрывы, в КМВА сообщили о работе ПВО в Киеве.

Сначала произошло падение обломков в Соломенском и Святошинском районах столицы.

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"В Соломенском и Святошинском районах зафиксировано повреждение нежилых помещений. Есть возгорание. Информация о пострадавших на этот момент не поступала. Все экстренные службы задействованы", - написал в Telegram начальник КМВА Сергей Попко.

В Голосеевском районе также упали обломки дрона. Части беспилотника рухнули на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения. Информация о пострадавших отсутствует.

Уже утром в КМВА сообщили, что оккупанты ударили по Киеву дронами "Shahed". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА — были своевременно обнаружены и уничтожены.

"Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Обошлось без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует", - сообщили в КМВА.

Как сообщал Главред, российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 12 июля. Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева.

31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим в области объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического оружия.

Глава МВД Игорь Клименко позже уточнил, что россияне атаковали Кривой Рог двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

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