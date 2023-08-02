'Тяжелый и длительный': в Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ

Представитель Пентагона подчеркнул, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

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В Пентагоне рассказали о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

В Министерстве обороны США считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным. Вместе с тем США будут продолжать поддерживать Украину, сколько потребуется.

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как продвигается контрнаступление. Для ВСУ это была и будет тяжелая борьба. Наше внимание будет сосредоточено на контактах с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что, когда у них возникают потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", - сказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, говорится на сайте Госдепа США.

Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина относительно контрнаступления. Он подчеркивает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть речь идет о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

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Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что в Генштабе сообщили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

ВСУ в жестоких боях отбивают атаки оккупантов. Анна Маляр рассказала, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируют увеличение вражеских обстрелов.

Представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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