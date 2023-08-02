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ВСУ выбили оккупантов с позиций в районе Андреевки - Генштаб

Анна Ярославская
2 августа 2023, 09:45 обновлено 2 августа, 09:52
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На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
ВСУ, Андреевка
ВСУ выбили россиян с позиций возле важного населенного пункта на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua,deepstatemap

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут Донецкой области. Российские оккупанты были вынуждены отойти с позиций в районе южнее Андреевки. Об этом говорится в свежей сводке, опубликованной на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Отмечается, что враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются.

Наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, наносят значительные потери противнику.

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"Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении. Об этом сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Украинские военные пошли в контрнаступление позже, чем планировалось. Изначально ВСУ должны были начать мощные атаки весной этого года. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, защитники Украины не смогли пойти весной в контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и техники.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление, сообщает The Washington Post. В частности, проводить наступление быстро также мешает отсутствие эффекта внезапности, который был тогда, когда защитники Украины достаточно быстро освободили от оккупантов большие территории на Харьковщине.

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