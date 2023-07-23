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Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 20:15 обновлено 23 июля, 20:33
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Украинские военные не могут показать быстрые результаты контрнаступления из-за того, что враг смог подготовиться к атаке.
Владимир Зеленский, ВСУ
ВСУ пошли в контрнаступление позже, чем планировалось / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента

Украинские военные пошли в контрнаступление позже, чем планировалось. Изначально ВСУ должны были начать мощные атаки весной этого года. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Защитники Украины не смогли пойти весной в контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и техники.

"У нас были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины. Но все-таки мы начали. И это важно", - сказал Зеленский.

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Президент осознает, что россияне использовали эту задержку в свою пользу. Они успели заминировать прифронтовые территории, что сейчас и является причиной медленного прорыва. Также враг построил несколько линий обороны.

В то же время украинское командование пытается сделать все грамотно, чтобы уменьшить потери в рядах ВСУ.

"Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы также хотим. Но вопрос в цене этой победы. Поэтому не бросайте людей под танки буквально. Давайте планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики, наша разведка", - добавил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

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