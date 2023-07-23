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"Будут хорошие новости": Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ

Алексей Тесля
23 июля 2023, 13:30 обновлено 23 июля, 13:34
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ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить, говорит Алексей Арестович.
ВСУ, Алексей Арестович
Алексей Арестович оценил контрнаступление ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

По оценкам американских военных аналитиков, после введения в бой основных украинских сил, ситуация на фронте резко может измениться, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Они (оккупанты РФ, - ред.) же признали, что мы не ввели значительную часть своих сил, потому что не создали условия для их применения. Эти условия создаются бригадами первой линии, сейчас происходит формирующая операция, если говорить на натовском военном языке. Наши формируют условия для ввода в бой главных сил", — пояснил он в эфире у Марка Фейгина.

Собеседник обратил внимание на то, что в результате ударов по позициям РФ на фронте соотношение потерь на сегодня в пользу Украины.

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"Это редко бывает для наступающей стороны - она обычно по классике несет больше потерь. Поэтому мы решаем задачу, которую мало кто может из современных армий решить. Может быть только армия США и то в данных конкретных условиях у них были бы большие проблемы. Россияне несут потери, эти потери накапливаются и однажды они провалятся - тогда наступит время введения в бой новых сил, мы аккуратно это сделаем, скоро будут хорошие новости", — добавил Арестович.

Кто такой Алексей Арестович

Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Ранее Арестович заявил о том, что Украина может обменять территории на вступление в НАТО. Бывший советник Офиса президента считает, что освобождение оккупированных территорий военным путем принесет много жертв.

Напомним, Арестович заявил, что война в Украине затянется на несколько лет. Бывший советник Офиса президента заявил, что украинские военные не смогут освободить все захваченные территории одним контрнаступлением.

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Алексей Арестович война России и Украины
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