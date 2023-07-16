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Украина может обменять территории на вступление в НАТО - Арестович

Ангелина Подвысоцкая
16 июля 2023, 23:07 обновлено 16 июля, 23:14
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Бывший советник Офиса президента считает, что освобождение оккупированных территорий военным путем принесет много жертв.
Зеленский, Столтенберг, Арестович
Украина может вступить в НАТО, отказавшись от оккупированных территорий / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Украинские власти якобы могут "обменять" некоторые оккупированные территории взамен на вступление в НАТО. По крайней мере такой сценарий не исключает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он заявил во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Арестович говорит, что освобождение оккупированных территорий военным путем понесет за собой очень много жертв. Чтобы избежать этого, Украина может якобы "отказаться" от этих территорий, чтобы быстро стать членом НАТО.

"80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства, как они нам обещают, прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс", – сказал Арестович.

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В то же время он акцентировал на том, что даже при таком сценарии Украина не будет отказываться от Крыма и других оккупированных территорий.

"Просто предлагают делать эти невоенным путем. Или делать это военным путем – но какой ценой. Ценой гибели 200 тысяч взрослого мужского населения, разрушенной экономики", – объяснил он.

Он находит в этом сходство с историей разделенной Германии.

Вступление Украины в НАТО

Глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки. Ллойд Остин убежден, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина, говорит Блинкен.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский провел очень важное совещание по саммиту НАТО. По словам президента, начали подготавливать содержание для работы Совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами о гарантиях безопасности.

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