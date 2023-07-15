Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина.

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Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну, подчеркнул Блинкен/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Долгосрочные обязательства по Украине, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть лучшим способом показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не выиграет войну против Украинского государства.

Путин должен понять, что он не продержится дольше, чем Украина и государства, которые ее поддерживают. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, сообщает CNN.

По словам Блинкена, эти гарантии могут стать лучшим способом остановить войну, показав главе Кремля реальное положение вещей.

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"Пока он (Путин – ред.) продолжает верить, что каким-то образом одержит победу, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, являются лучшим способом этого достичь", – подчеркнул госсекретарь США.

Также он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-агрессор Россия готова остановить полномасштабную войну против Украины, которую она развязала.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ. Темпы контрнаступления ВСУ не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями, заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мы будем убивать врага на его территории из своего оружия. Украинские военные будут уничтожать российских оккупантов на их территории и будут это делать столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Залужный обещает освободить Крым. Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом, заявил он.

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