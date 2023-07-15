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Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

Алёна Воронина
15 июля 2023, 07:40 обновлено 15 июля, 07:52
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Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина.
Энтоны Блинкен, Владимир Путин
Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну, подчеркнул Блинкен/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Долгосрочные обязательства по Украине, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть лучшим способом показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не выиграет войну против Украинского государства.

Путин должен понять, что он не продержится дольше, чем Украина и государства, которые ее поддерживают. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в индонезийской Джакарте, сообщает CNN.

По словам Блинкена, эти гарантии могут стать лучшим способом остановить войну, показав главе Кремля реальное положение вещей.

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"Пока он (Путин – ред.) продолжает верить, что каким-то образом одержит победу, он, вероятно, будет продолжать. Его нужно убедить в том, что он ошибается. Долгосрочные обязательства по безопасности Украины, ее экономическое благосостояние, а также гуманитарная помощь, вероятно, являются лучшим способом этого достичь", – подчеркнул госсекретарь США.

Также он добавил, что на Западе не видят никаких признаков того, что страна-агрессор Россия готова остановить полномасштабную войну против Украины, которую она развязала.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ. Темпы контрнаступления ВСУ не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями, заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мы будем убивать врага на его территории из своего оружия. Украинские военные будут уничтожать российских оккупантов на их территории и будут это делать столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Залужный обещает освободить Крым. Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом, заявил он.

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