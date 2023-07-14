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Мы будем убивать врага на его территории из своего оружия - Залужный

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2023, 21:48 обновлено 14 июля, 21:58
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный нашел способ, как обойти Запад и не использовать западное оружие для ударов по территории РФ.
ВСУ, Залужный
Залужный заявил, что ВСУ будут убивать врага на его территории / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

Украинские военные будут уничтожать российских оккупантов на их территории и будут это делать столько, сколько потребуется. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Washington Post.

Он заявил, что раз Запад боится, что Путин может "отомстить" в случае нанесения ударов оружием, переданным от западных партнеров, то тогда Украина будет использовать свое оружие.

Он прямо сказал, что ВСУ уже используют орудие украинского производства для частных даров по территории РФ. Таким образом Залужный ищет варианты, как уменьшить потери среди украинских защитников.

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"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не разрешено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? ... Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет необходимо", - сказал Залужный.

Он признался, что его каждое утро начинается с того, что он узнает о потерях украинской армии. В его телефоне есть номера тех, кого уже нет в живых, но пока у него не поднимается рука, чтобы их удалить.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУ. Франция решила поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — сказал Макрон.

Также стало известно о том, что ВСУ ищут слабые места россиян. В Пентагоне заявили, что пока рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ, так как сейчас началась средняя фаза контрнаступления.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко рассказал, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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