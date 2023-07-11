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Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУ

Алексей Тесля
11 июля 2023, 13:36 обновлено 11 июля, 13:45
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Франция решила поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия.
Макрон, SCALP
Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты / УНИАН, Wikipedia

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины Париж поставит ВСУ ракеты дальнего радиуса действия.

Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для поддержки наступления, заявил Макрон, сообщает Le Monde.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — подчеркнул он в Вильнюсе в преддверии саммита НАТО.

Как говорится в сообщении, вероятно, речь идет о ракетах дальнего радиуса действия SCALP.

Реакция Офиса президента

Глава ОП Андре Ермак уже отреагировал на заявление Макрона насчет передачи Украине дальнобойных ракет.

Соответствующее сообщение глава ОП разместил в своем Telegram. При этом он опубликовал пост с благодарностью в адрес Франции за новую военную помощь Украине.

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Сообщение А.Ермака / t.me/ermaka2022

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP

Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением")

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов.

Характеристики:

  • Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;
  • Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;
  • Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.

Ракеты Storm Shadow для ВСУ

Ранее в сообщении CNN говорилось о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

Больше новостей:

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