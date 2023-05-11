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Британия передает Украине ракеты Storm Shadow: министр обороны Уоллес официально подтвердил

Мария Тупик
11 мая 2023, 15:01 обновлено 11 мая, 15:09
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Storm Shadow крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией.
Украина получит ракеты Storm Shadow
Украина получит ракеты Storm Shadow / Коллжа Главред, фото ukrmilitary.com, wikipedia.org

Сегодня, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

Как передает Sky News, Великобритания действительно направляет в Украину ракеты большой дальности.

Министр сообщил, что ракеты Storm Shadows будут предоставлены украинским военным.

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"Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow. Storm Shadow - это ракеты большой дальности, предназначенные только для высокоточных ударов", - сказал он.

По его словам, Storm Shadow дополнят уже подаренные системы большой дальности, в том числе ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и средства большей дальности, переданные другими странами.

"Украина имеет право защищаться. Использование Storm Shadow позволит Украине оттеснить российские силы, находящиеся на суверенной территории Украины", - добавил он.

Ракеты Storm Shadow - что известно

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха.

С дальностью стрельбы более 250 км это чуть меньше дальности американских армейских тактических ракетных систем класса "земля-земля" или ATACMS, о которых Украина давно просила.

Ракеты ATACMS для Украины

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил: чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных. По его словам, это касается поставок ATACMS и другого подобного оружия.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявлял, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия, в том числе и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. По его словам, с помощью такого оружия Вооруженные силы Украины могли бы наносить удары по временно оккупированному Крыму.

В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

Смотрите видео о том, как в Украине сбили российскую ракету "Кинжал":

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