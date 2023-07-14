'Это начнется очень скоро': Данилов анонсировал неизбежный процесс фрагментации РФ

После неудачного мятежа Пригожина ситуация внутри РФ продолжает накручиваться, и этот процесс не останавливается, подчеркнул Данилов.

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Данилов анонсировал неизбежный процесс фрагментации РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава кремлевского режима Владимир Путин запустил процесс фрагментации страны-агрессора России, начав 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Как отметил Данилов в интервью ТСН.uа, после неудачного мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ситуация внутри РФ продолжает накручиваться, и этот процесс не останавливается.

"Нагрев идет внутри России. Они сейчас как могут все это блокируют... Я могу сказать, это больная страна, у которой уже не осталось ничего, чтобы имело отношение к человечности... Там ждут времена, когда начнутся все эти процессы. Единственная проблема, что Запад к этому не готов... Мы предупреждали еще после 24 февраля, что Запад должен быть готов к фрагментации России... Фрагментацию России начал Путин 24 февраля", - заявил секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что процесс распада Российской Федерации начнется очень скоро и все должны быть к этому готовы.

Развал Российской Федерации

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что раздор в Кремле - не спектакль, Пригожин устроит развал России. По его словам, Пригожин первым осознал предстоящий крах российской верхушки и способен спровоцировать смуту и мятеж в стране-агрессоре России. Российский директор Владимир Путин больше не сможет никому передать власть.

Военный эксперт Михаил Притула рассказал, как "нокаутировать" Путина. Он считает, что процесс распада России уже начался. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Как отметил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уже есть первый признак начала развала РФ. По его словам, очевидно, что "центр" не руководит ситуацией, которая происходит в России. А если "центр" не управляет ситуацией, то система не выдерживает и начинает рушиться на глазах.

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