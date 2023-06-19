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Раздрай в Кремле – не спектакль, Пригожин устроит развал России - Подоляк

Андрей Ганчук
19 июня 2023, 13:03 обновлено 19 июня, 13:10
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Главарь боевиков ЧВК Вагнер Пригожин первым осознал новую реальность – у Путина уже не будет возможности передать кому-то власть, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, Пригожин
Действия Пригожина приведут к смуте в России - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Риторика главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и его действия – не спектакль. Он первым осознал будущий крах российской верхушки и способен спровоцировать смуту и мятеж в стране-агрессоре России. Российский директор Владимир Путин больше не сможет никому передать власть. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что риторика Пригожина отражает новую реальность, в которую погрузилась РФ.

"Это не спектакль медийный точно. Это точно приведет к мощной смуте, потому что уже историческое время в России - войти в смутное время", - отметил Подоляк.

По его словам, Пригожин играет роль сталкера, который запускает процессы и намерен найти стартовую позицию, чтобы потом принять участие с распределении ресурсов.

"Это, опять же, объективный процесс, потому что у них практически нет времени скорректировать те действия, которые могли бы обезопасить их лично. Это уже видно, и потому Пригожин просто первым из многих обозначил другую реальность. В этой реальности будет огромное количество подобных групп, которые между собой попытаются договориться о новом элитном консенсусе и сформировать транзитивную власть в Российской федерации после Путина", - отметил Подоляк.

Путин уже никому не сможет передать власть

По мнению чиновника, Путин больше не способен обеспечить транзит власти. Точка невозврата уже пройдена.

"Они это не совсем до конца все понимают, но опять же это процесс, который уже идет и его уже остановить невозможно. Точка невозврата уже пройдена", - уточнил Подоляк.

Также он добавил, что именно Пригожин лучше всех понимает ситуацию на войне и ищет для себя лучшую позицию уже в новых условиях будущего.

"Он понимает, какие будут последствия уже в ближайшем будущем, и поэтому пытается от этих последствий лично себя защитить и получить позицию, с которой будет участвовать в перераспределении влияния, территорий - не с точки зрения распада России, а с точки зрения эффективного временного контроля… К примеру, он заберет себе Ленинградскую область. Нас это устроит? Нам будет безразлично, потому что после этого будет еще десяток пригожиных, которые между собой выяснят, кто из них больше Пригожин", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

Смотрите видео, в котором Тука рассказал, какое решение в Кремле приняли относительно Путина:

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