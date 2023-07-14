"Вся надежда на Путина": политолог сказал, какая слабость диктатора разожжет бунт

Сейчас в РФ зреет не гражданская война, а номенклатурный саботаж. Подозрительность и недоверие к своему окружению должны сыграть с Путиным злую шутку.

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Политолог сказал, какая слабость диктатора повлечет за собой бунт/ коллаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрин

Российский диктатор Владимир Путин очень боится бунта, но сам бессознательно подтолкнет к такому шагу свое окружение. С ним сыграет злую шутку одна его слабость – подозрительность.

Если же в стране-агрессоре России начнется гражданская война, то российское население не будет защищать Путина. Об этом рассказал российский политтехнолог, публицист Марат Гельман в интервью Главреду.

"Мятеж Пригожина показал, что, если начнется гражданская война, российское население не будет защищать Путина. Оно инфантильное, и война ему уже надоела. Пригожин показал, что конец режима неизбежен, и какая-то часть номенклатуры, не менее половины, начала думать над тем, как свалить. В связи с этим начались чистки и проверки", – отметил Гельман.

Он выразил мнение, что слабым местом Путина могла стать его подозрительность. Поскольку он пытается предвидеть надвигающееся восстание, он ловит нелояльных, которые начинают нападать друг на друга.

"И атмосфера внутри номенклатуры обострится настолько, что любой, кто порвет на себе рубашку, сможет запустить бунт", – сказал Гельман.

По его словам, сейчас в стране-агрессоре России вероятнее всего зреет не гражданская война, а номенклатурный саботаж.

"Вся надежда на Путина - подозрительность и недоверие к своему окружению должны сыграть с ним злую шутку. репрессии Сталина начинались так же, он пытался предупредить гражданское неповиновение. Поэтому посмотрим, как в дальнейшем будут разворачиваться события", – отметил политолог.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда будет бунт в России против Путина:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. С июня 2002 года по февраль 2004 года он был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Может ли произойти переворот в РФ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал ,что "похоронит" власть Путина. Он отметил, что военное поражение России может быть использовано как предлог или катализатор для переворота.

Напомним, эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в России. Андрей Золотарев отметил, что риск дворцового переворота в России под лозунгом "За страну обидно" – это наиболее вероятный сценарий.

Представитель Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" высказал мнение, что режим Путина рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК "Вагнера" и Пригожина, избежавшего наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям.

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