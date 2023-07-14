В разведке узнали новые планы врага: Зеленский провел важное заседание Ставки

С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует, сообщил президент.

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Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего / Коллаж: Главред, Фото: President.gov.ua, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

В ходе очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего под председательством Владимира Зеленского обсуждалась ситуация на фронте и поставки оружия.

В ходе заседания президент заслушал доклады военных, силовиков и чиновников. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

"Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики поставок - вице-премьер Кубраков. Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка", — написал он.

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По словам президента, относительно защиты атомных станций и северной границы были заслушаны доклады главы МВД Игоря Клименко, председателя ГПСУ Сергея Дейнека, главного инспектора МО Воронченко. Они доложили о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.

Согласно докладу руководителя ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует.

Сообщение Владимира Зеленского / t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку. Ставка Верховного главнокомандующего в этот раз прошла в расширенном формате.

Напомним, Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь, однако вряд ли попытаются атаковать Украину со стороны северной границы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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