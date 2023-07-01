Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

Защитники Украины уничтожили 21 тысячу наемников ЧВК "Вагнер", еще 80 тысяч были ранены, рассказал президент.

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Владимир Зеленский рассказал о потерях ЧВК "Вагнер" в Украине Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины обезвредили 100 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь, однако вряд ли попытаются атаковать Украину со стороны северной границы. Об этом глава государства сказал в интервью изданию El Mundo.

"Самая мощная группа ("вагнеровцев", - ред.) находилась на востоке Украины (…) Они были так сильны, потому что у них не было другого выхода, кроме как атаковать. У них не было выбора, ни остановиться, ни отступить они не могли (…) Вернуться, не выполнив миссии, было невозможно. Они убили многих своих товарищей. В этом был секрет их силы. Остальная российская армия не имеет мотивации и слабее нас", - сказал Зеленский.

По словам президента, в ЧВК "Вагнер" было две категории бойцов: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо.

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"Всего наши войска уничтожили 21 тысячу человек, а 80 тысяч были ранены. Это колоссальные потери, но это дает представление о том, насколько многочисленны такие группировки на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил (…) Ликвидация стольких наемников также является частью контрнаступления этой гибридной войны. Настало время двигаться дальше", - отметил глава государства.

По словам президента, теперь "вагнеровцы" едут в Беларусь и могут создавать угрозы.

"Если они хотят сформировать наступательный кулак или диверсионные группы с этими преступниками, чтобы действовать на польских границах, мы скоро узнаем", - сказал Зеленский.

При этом президент считает маловероятным, что наемники Пригожина будут атаковать Украину со стороны Беларуси.

"Есть много людей, которые поддерживали Пригожина в соцсетях во время бунта, а это значит, что они проигрывают войну и обвиняют друг друга. Они ищут виновных за свои поражения в Украине. Мы должны воспользоваться этой ситуацией, чтобы отбросить наших врагов с нашей земли. Мы считаем, что сегодня они уже не способны ничего серьезного сделать против Украины, но мы будем следить за ними на этой северной границе", - резюмировал Зеленский.

Потери ЧВК "Вагнер" в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции в Бахмуте. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", несмотря на то, что украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении.

В конце мая в Институте изучения войны заявили, что данные о потерях российских оккупационных войск в Бахмуте заглушили "любой положительный эффект от захвата города" и стали доминирующими в информационном пространстве страны-агрессора РФ.

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