Залужный, Резников и другие: Зеленский рассказал, как прошло заседание Ставки

Как говорит президент Украины, Ставка Верховного главнокомандующего в этот раз прошла в расширенном формате.

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Главком ВСУ Залужный, как говорит президент Зеленский, докладывал о ситуации на фронте / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня Ставка расширенная. Два часа – для обсуждения основных вызовов. Первое – защита ЗАЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру. Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главком – распоряжение усиливать Север. Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников", ‒ сказал он.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны недавно сообщали, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

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Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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